Снег, ветер и гололедица. В Украине объявлено штормовое предупреждение

На юге и востоке Украины ожидается сильный ветер, на территории остальной страны – гололедица на дорогах.

В Украине 1 февраля в большинстве центральных областей Украины ожидается сильный снег. Об этом сообщает "Украинский гидрометцентр".

В связи с этим в стране объявляется штормовое предупреждение.

Ночью обильные снегопады и мокрый снег ожидаются в Харьковской, Одесской и Николаевской областях, днем – на юге Украины. Также днем ожидается гололед и налипание мокрого снега в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

На юге и востоке страны синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с. Везде, кроме юга и востока страны, ожидается гололедица (I уровень опасности).

Напомним, 29 января Киев сковали пробки из-за сильного снегопада. Заторы образовались как в центральных частях города, так и на выезде из столицы.

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что снег в Киеве будет идти несколько дней. По его словам, Во всех районах работает большая и малая техника, которая расчищает дороги и проезды.