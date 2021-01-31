Сніг, вітер і ожеледиця. В Україні оголошено штормове попередження

На півдні і сході України очікується сильний вітер, на території іншої країни — ожеледиця на дорогах.

В Україні 1 лютого в більшості центральних областей України очікується сильний сніг. Про це повідомляє "Український гідрометцентр".

У зв'язку з цим в країні оголошується штормове попередження.

Вночі рясні снігопади і мокрий сніг очікуються в Харківській, Одеській та Миколаївській областях, вдень — на півдні України. Також вдень очікується ожеледь і налипання мокрого снігу в Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.

На півдні і сході країни синоптики прогнозують пориви вітру до 15-20 м/с. Скрізь, крім півдня та сходу країни, очікується ожеледиця (I рівень небезпеки).

Нагадаємо, 29 січня Київ скували пробки через сильний снігопад. Затори утворилися як в центральних частинах міста, так і на виїзді зі столиці.

Днем раніше мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що сніг у Києві йтиме кілька днів. За його словами, всіх районах працює велика і мала техніка, яка розчищає дороги і проїзди.