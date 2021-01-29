В Киеве из-за снегопада образовались сильные пробки: куда лучше не ехать

Снег в столице валит с самого утра, потому пробки образовались как в центральных частях города, так и на выезде из столицы.

В пятницу, 29 января, в Киеве сильно валит снег, потому в городе образовались пробки на дорогах. Таковы данные сервиса Google Maps.

Пробки наблюдаются на всех столичных мостах, на бульваре Перова и Харьковском шоссе.

Заторы образовались также на проспектах Победы и Степана Бандеры, на улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатинской, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского, улице Вячеслава Черновола и улице Сечевых Стрельцов.

Фото: Скриншот

Непросто водителям и на Большой Окружной дороге.

Проблемы с движением наблюдаются на трассе Киев-Одесса – там, по данным ГСЧС, образовалась 30-километровая пробка. Проезд обеспечен лишь по двум полосам в направлении Одессы для транспортных средств всех категорий. На участке работают 24 единицы техники и 43 человека.

Снег в столице идет с самого утра. Синоптики прогнозируют также похолодание.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что снег в Киеве будет идти несколько дней. По его словам, Во всех районах работает большая и малая техника, которая расчищает дороги и проезды.