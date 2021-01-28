Снег в Киеве будет идти несколько дней, – Кличко

Во всех районах столицы работает большая и малая техника, которая расчищает дороги и проезды.

Из-за снега, который идет с ночи в Киеве, техника "Киевавтодора" расчищала дороги всю ночь и продолжит делать это на протяжении дня. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Со вчерашнего вечера на дорогах работает 146 единиц спецтехники. Превентивно обрабатывали жидкими хлоридами и песчано-соляной смесью подъемы, спуски, дороги из брусчатки, мосты и путепроводы", — сказал Кличко.

Во всех районах работает большая и малая техника, которая расчищает дороги и проезды.

Также были задействованы 52 бригады ручной уборки. Ночью они расчищали снег на тротуарах и остановках общественного транспорта.

"По прогнозам, снег в Киеве будет идти несколько дней. Поэтому призываю водителей быть осторожными, соблюдать скоростной режим, дистанцию ​​на дороге. А тем, кто может оставить авто дома — обязательно сделать это и передвигаться по городу на общественном транспорте", — сказал мэр Киева.

Напомним, Из-за снегопада на автомобильных дорогах государственного значения в Одесской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях ввели ограничения на движение большегрузного транспорта.

С 23:00 27 января в Киевской области ограничили движение грузового транспорта на дорогах. С 6:30 28 января также ограничили въезд в Киеве крупногабаритного транспорта.