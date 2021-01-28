Снегопад в Украине: в областях ограничивают движение транспорта

Синоптики прогнозируют снегопады, метель и сильный ветер.

Из-за снегопада на автомобильных дорогах государственного значения в Одесской, Николаевской, Киевской и Полтавской областях ввели ограничения на движение большегрузного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

в Одесской и Николаевской областях уже выпало 30-40 см снег. В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях выпала примерно 2-6 см снега.

Начал круглосуточно работать штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах. Чтобы очистить дороги от снега и избежать скопления транспорта на дорогах, в четырех областях ввели ограничения на движение большегрузного транспорта.

С 23:00 27 января в Киевской области ограничили движение грузового транспорта на дорогах. С 6:30 28 января также ограничили въезд в Киеве крупногабаритного транспорта.

Спасатели призвали водителей воздержаться от путешествий и не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не блокировать работу коммунальных служб.

Синоптики предупреждают, что непогода продлится и 28 января, из-за чего, кроме проблем с движением транспорта, могут быть проблемы с энергоснабжением.

Из-за непогоды утром 28 января обесточенными были 143 населенных пунктах в Одесской, Кировоградской, Черкасской и Запорожской областях. К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго, сообщает ГСЧС.

Укргидрометцентр сообщает, что погода, начавшаяся в южных областях 27 января продолжится и 28 января.

В Одесской и Николаевской областях ожидается 30-40 см снега, сильная метель, налипание мокрого снега. В этих областях остается красный уровень опасности — погодные условия крайне опасны.

В Кировоградской области 28 января ожидается сильный мокрый снег — может выпасть 20-30 см снега. В области оранжевый уровень опасности. В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях прогнозируют значительный мокрый снег, в частности может выпасть 10-15 см снега, а также гололед.

В Киеве прогнозируют гололедицу. В столице и Киевской области желтый уровень опасности — потенциально опасные погодные условия.

Напомним, в Украине учебным заведениям семи областей рекомендуют перейти на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды и быть готовыми перейти на дистанционное обучение.