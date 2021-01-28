Снігопад в Україні: в областях обмежують рух транспорту

Синоптики прогнозують снігопади, хуртовини та сильний вітер.

Через снігопад на автомобільних дорогах державного значення в Одеській, Миколаївській, Київській та Полтавській областях ввели обмеження на рух великовантажного транспорту. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору.

В Одеській та Миколаївській областях вже випало 30-40 см снігу. У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях випало приблизно 2-6 см снігу.

Почав цілодобово працювати штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах. Щоб очистити дороги від снігу й уникнути скупчення транспорту на дорогах, у чотирьох областях ввели обмеження на рух великовантажного транспорту.

З 23:00 27 січня в Київській області обмежили рух вантажного транспорту на дорогах. З 6:30 28 січня також обмежили в'їзд до Києва великогабаритного транспорту.

Рятувальники закликали водіїв утриматися від подорожей та не залишати автомобілі вздовж доріг, щоб не блокувати роботу комунальних служб.

Синоптики попереджають, що негода триватиме й 28 січня, через що, крім проблем із рухом транспорту, можуть бути проблеми з енергопостачанням.

Через негоду вранці 28 січня знеструмленими були 143 населені пункти в Одеській, Кіровоградській, Черкаській та Запорізькій областях. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго, повідомляє ДСНС.

Укргідрометцентр повідомляє, що погода, яка почалася в південних областях 27 січня продовжиться й 28 січня.

В Одеській і Миколаївській областях очікується 30-40 см снігу, сильна хуртовина, налипання мокрого снігу. У цих областях залишається червоний рівень небезпеки — погодні умови вкрай небезпечні.

У Кіровоградській області 28 січня очікується сильний мокрий сніг — може випасти 20-30 см снігу. В області помаранчевий рівень небезпеки. У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях прогнозують значний мокрий сніг, зокрема може випасти 10-15 см снігу, а також ожеледь.

У Києві прогнозують ожеледицю. У столиці та Київській області жовтий рівень небезпеки — потенційно небезпечні погодні умови.

Нагадаємо, в Україні навчальним закладам семи областей рекомендують перейти на режим підвищеної готовності через погіршення погоди і бути готовими перейти на дистанційне навчання.