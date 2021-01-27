МОН рекомендует учебным заведениям в 7 областях перейти на дистанционное обучение

Минобразования в период непогоды советует обучаться дома.

В Украине учебным заведениям семи областей рекомендуют перейти на режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды и быть готовыми перейти на дистанционное обучение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство образования и науки Украины.

В частности, министерство адресовало свои рекомендации руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей.

Согласно сообщению, такая рекомендация направлена в области по итогам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с резким ухудшением погоды.

"Также в письме подчеркивается необходимость перевести функциональную подсистему обучения детей дошкольного возраста, учащихся и студентов действиям в чрезвычайных ситуациях (по вопросам безопасности жизнедеятельности) единой государственной системы гражданской защиты Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей в режим повышенной готовности", – говорится в сообщении.

Кроме того, всем областным департаментам (управлениям), относящимся к сфере управления Минобразования, советуют принять меры по предупреждению переохлаждения школьников и студентов во время осложнения погодных условий.

Отметим, сегодня ночью в Одессе начался снегопад, высота снега достигла 6 см, движение по городу затруднено. Снег будет продолжаться в Одессе на протяжении дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду. В Киеве также готовятся к снегу. По прогнозу синоптиков, 27 января в Киеве ожидается ухудшение погодных условий.