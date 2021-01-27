МОН рекомендує навчальним закладам у 7 областях перейти на дистанційне навчання

Міносвіти в період негоди радить вчитися вдома.

В Україні навчальним закладам семи областей рекомендують перейти до режиму підвищеної готовності через погіршення погоди і бути готовими перейти на дистанційне навчання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Зокрема, Міністерство адресувало свої рекомендації керівникам навчальних закладів Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Згідно з повідомленням, ця рекомендація спрямована областям за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у зв'язку з різким погіршенням погоди.

"Також у листі наголошується за необхідності перевести функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (із питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей до режиму підвищеної готовності", — йдеться в повідомленні.

Крім того, усім обласним департаментам (управлінням), що належать до сфери управління Міносвіти, радять вжити заходів щодо попередження переохолодження школярів і студентів під час ускладнення погодних умов.

Зазначимо, сьогодні вночі в Одесі почався снігопад, висота снігу досягла 6 см, рух містом ускладнено. Сніг буде тривати в Одесі протягом дня, очікується випадання більш, ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршує сильний вітер, до 15-20 метрів на секунду. У Києві також готуються до снігу. За прогнозом синоптиків, 27 січня в Києві очікується погіршення погодних умов.