Погода в Украине: Одессу замело снегом, в Киеве готовятся к ухудшению погодных условий

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Одессе выпадет месячная норма осадков.

Ночью в Одессе начался снегопад, высота снега достигла 6 см, движение по городу затруднено. Об этом сообщает Думская.

Снег будет продолжаться в Одессе на протяжении дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

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Сильные осадки начались в ночь на 27 января и до сих пор продолжаются. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни выпадет месячная норма осадков.

Мэрия ввела временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган.

Коммунальщики проводят расчистку тротуаров и посыпают тротуары песком и солью.

В Киеве также готовятся к снегу. По прогнозу синоптиков, 27 января в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Осадки начнутся вечером. Возможен дождь с переходом в мокрый снег при температуре от + 1 до -2. А с 28 января — прогнозируют снег при температуре от 0 до -6, передает пресс-служба КГГА.

"Заранее, до начала осадков, дорожники начнут превентивную обработку дорог и тротуаров. "Киевавтодор" готов к ухудшению погодных условий: 544 единицы специальной техники работает в круглосуточном режиме", — сообщили в КГГА.

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Напомним, в Украине началось потепление, оттепель продлится до 26 января. Потом в западных областях начнутся снегопады и метели. Об этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, до 26 января в Украине будет тепло, в некоторых регионах до 11 градусов днем, ночью будет также плюсовая температура. Но в других регионах просто на несколько дней вернутся небольшие морозы, возможны осадки в виде дождя и снега.