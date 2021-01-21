После 26 января в Украине опять похолодает, – Укргидрометцентр

В ближайшие дни в стране установится плюсовая температура, местами до 11 градусов.

В Украине началось потепление, оттепель продлится до 26 января. Потом в западных областях начнутся снегопады и метели. Об этом глава Укргидрометцентра Николай Кульбида сказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, до 26 января в Украине будет тепло, в некоторых регионах до 11 градусов днем, ночью будет также плюсовая температура.

В западных областях осложнение погодных условий будет 25–26 января: снегопад, метели и сильный ветер. Но в других регионах просто на несколько дней вернутся небольшие морозы, возможны осадки в виде дождя и снега.

Напомним, В ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеиванию вредных веществ в приземном слое атмосферы. "Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но если брать климатические нормы – это не отклонение", – сказал синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык.