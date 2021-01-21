Після 26 січня в Україні знову похолоднішає, — Укргідрометцентр

Найближчими днями в країні встановиться плюсова температура, місцями до 11 градусів.

В Україні почалося потепління, відлига триватиме до 26 січня. Потім у західних областях почнуться снігопади й хуртовини. Про це глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, до 26 січня в Україні буде тепло, у деяких регіонах до 11 градусів вдень, вночі буде також плюсова температура.

У західних областях ускладнення погодних умов почнеться 25-26 січня: снігопад, хуртовини і сильний вітер. Але в інших регіонах просто на декілька днів повернуться невеликі морози, можливі опади у вигляді дощу й снігу.

Нагадаємо, найближчими днями метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. "Попередні прогнози стверджують, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але здебільшого це буде на сході країни. Зараз ЗМІ люблять вживати слово "аномалія", нібито це щось таке, чого раніше не було. Такі морози більше схожі на норму, єдине, що останні 20 років на території України трохи тепліші зими. Для 1980-х років це була нормальна типова зима. Ми просто відвикли від таких зим, зі снігом, морозом, але якщо брати кліматичні норми — це не відхилення", — сказав синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.