Зима только начинается. Синоптик рассказал, сколько продержатся морозы в Украине

По словам эксперта, после небольшого потепления в страну снова вернется морозная погода.

В Украине морозы останутся до 20-21 января, после чего температура поднимется примерно до 0 градусов. Об этом сообщил синоптик Укргидрометцентра Владислав Билык в эфире Украина 24.

"По прогнозам 20-21 января начнет постепенно повышаться температура, примерно 25-го будет тепло, днем около 0 на территории Украины. На мороз нужно, конечно, обращать внимание, в этом месяце очень холодно", – заявил эксперт.

Также Билы подчеркнул, что зимняя погода в Украина пока "не заканчивается, только ее середина".

"Предварительные прогнозы говорят, что в начале февраля снова будут морозы, 10-15 градусов, но больше это будет на востоке страны. Сейчас все СМИ любят употреблять слово "аномалия", якобы это что-то такое, чего раньше не было или было раз в 100 лет. Такие морозы больше похожи на норму, единственное, что последние 20 лет немного теплее зимы на территории Украины. Для 1980-х годов это была нормальная типичная зима. Мы просто отвыкли от таких зим, со снегом, морозом, но если брать климатические нормы – это не отклонение", – подытожил синоптик.

Напомним, самыми холодными будут дни с 16 по 19 января. Серьезной ситуация будет на севере и востоке Украины, на западе и юге тоже будет холодно, но не критично.