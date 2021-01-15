Мороз в Украине крепчает: температура снизится до -28 градусов (инфографика)

Самыми холодными будут дни с 16 по 19 января, а 20-24 числа в страну вернется плюсовая температура.

В ближайшие дни в Украину придут довольно сильные морозы. Температура значительно снизится уже сегодня, 15 января, а к воскресенью достигнет своего пика: в некоторых городах термометры покажут до -28 градусов в ночное время.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, самой серьезной ситуация будет на севере и востоке Украины, на западе и юге тоже будет холодно, но не критично.

Самыми холодными будут дни с 16 по 19 января, а 20-24 числа в страну вернется плюсовая температура и дожди. Снег в морозные дни возможен в западных и южных областях, в остальных — осадки маловероятны.

В Киеве 16-19 января днем ожидается -12… -15 градусов, ночью -17… -19 мороза.

Ниже всего температура в эти дни ожидается на северо-востоке — днем -12… -20, ночью от -20 до -28 градусов.

На западе днем -6… -12 градусов, ночью -13… -20, а на юге днем -5… -11, ночью -9… -14 мороза.

По данным Укргидрометцентра, в пятницу, 15 января, преимущественно на всей территории Украины будет снежно. Температура воздуха в западных и некоторых центральных регионах опустится до -11 градусов.

Сегодня снег будет идти во всех регионах, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -11 до -4, а ночью она будет составлять от -11 до -7.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -11 до -2, а ночью от -11 до -5 градусов.

В восточных и южных регионах столбики термометров днем покажут -6 +4 градуса, а ночью их показатели будут в пределах -8 0.

В Киеве и области сегодня ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -11 до -8, а ночью от -13 до -8.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко в ближайшие дни погода в Украине будет холодной: температура снизится до -23 градусов. До конца недели похолодание усилится до ночных -15−23 градусов, днем ожидается -10-15 градусов. Ослабление морозов ожидается с 21 января, написала она в Facebook.

Отметим, ранее спасатели предупредили украинцев об опасном ухудшении погоды, поэтому в стране уже разворачивают пункты обогрева. А в четверг, 14 января, в Киеве из-за снегопада на дорогах работали 56 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 64 бригады по ручной уборке.