В Украине из-за похолодания разворачивают пункты обогрева

Синоптики утверждают, что совсем скоро в Украину придут сильные морозы.

По прогнозам синоптиков завтра, 15 января, в Украину придут сильные морозы. Из-за этого власти разворачивают сеть пунктов обогрева во всех областях.

Об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на результаты заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению, в регионах должна работать снегоочистительная техника. Также в пунктах обогрева, которые должны развернуть по всей стране, должны быть продукты, одноразовая посуда, топливо.

Социальные службы направили на помощь незащищенным слоям населения, чтобы не допустить их обморожения и гибели.

При этом Минэнерго и местные власти должны обеспечить постоянную работу электро-, тепло — и газоснабжения населенных пунктов и потенциально опасных объектов.

Кроме того, необходимо обеспечить профилактическую обработку дорожного покрытия и уборку снега на дорогах в населенных пунктах.

Отметим, ранее спасатели предупредили украинцев об опасном ухудшении погоды. А в четверг, 14 января, в Киеве из-за снегопада на дорогах работают 156 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 64 бригады по ручной уборке.