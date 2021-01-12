До минус 21 и снегопады. Спасатели предупредили украинцев об опасном ухудшении погоды

С 13 января в восточных регионах страны ожидаются снегопады.

В восточных областях Украины (в частности, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской) в среду, 13 января, ожидаются снегопады. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, высота снежного покрова достигнет 5-15 см. Не обойдется без порывов ветра – они достигнут 15-20 м/с, ожидаются метели и гололед на дорогах.

Тех, кто находится в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, спасатели предупреждают о налипании мокрого снега – I уровень опасности, желтый.

15-16 числа в регионах Украины ожидают серьезного похолодания. Ночью отметки термометров опустятся до 12-18 градусов ниже нуля, местами – до 21 градуса мороза. Днем температура воздуха будет держаться на уровне 10-16 градусов ниже нуля. Холод продержится до 18 января.

Похолодает на этот же период и в Киеве – ночью температура воздуха будет держаться на уровне 13-18 градусов мороза, местами – до -21. Днем – 11-16 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что климатологи частично изменили нормы температуры воздуха и выпадения осадков для Киева. Внесенные изменения отражают влияние глобального потепления на климат в Украине. Теперь для декабря климатической нормой температуры в Киеве считается -1,8°С (было -2,3°С), выпадения осадков – 47 мм (было 52 мм). Годовые значения нормы такие: средняя температура воздуха +9,0°С (было +7,7°С), осадки – 618 мм (было 650 мм).