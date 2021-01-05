Климатологи частично изменили нормы температуры воздуха и выпадения осадков для Киева

Внесенные изменения отражают влияние глобального потепления на климат в Украине.

Теперь для декабря климатической нормой температуры в Киеве считается -1,8°С (было -2,3°С), выпадения осадков – 47 мм (было 52 мм). Годовые значения нормы такие: средняя температура воздуха +9,0°С (было +7,7°С), осадки – 618 мм (было 650 мм).

Изменения сделали климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского. Сообщается, что новые климатические нормы были определены в связи с окончанием IV климатического периода (1991–2020 гг.).

Отметим, что одним из последствий глобального потепления для стран, расположенных в средних широтах (как Украина), является рост средней температуры воздуха и уменьшение выпадения осадков. То есть климат становится более жарким и сухим.

В первый день нового года в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,1°С выше температуры для этого дня рекордного 1936 года. Среднесуточная температура составила 5,9°С, что на 1,8°С выше рекордов 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до 8,5°С, превысив рекорд 1973 года на 1,1°С.