Как в октябре: в Киеве новый год начался с температурных рекордов

Новогодняя погода в столице соответствовала той, что обычно бывает в октябре.

В первый день нового года в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже 4,4°С, что на 2,1°С выше температуры для этого дня рекордного 1936 года. Среднесуточная температура составила 5,9°С, что на 1,8°С выше рекордов 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до 8,5°С, превысив рекорд 1973 года на 1,1°С.

Эти рекорды продолжили ряд, начатый 31 декабря. В этот день в столице впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +7,4°С, что на 1,7°С выше рекорда для этого дня, зафиксированного в 1925 году. Такая температура соответствует погоде середины октября. Климатическая норма была превышена на 10,2°С. Максимальная температура после полудня поднялась до 8,4°С, превысив предыдущий рекорд 1925 года на 0,2°С.

Среднемесячная температура декабря в Киеве составила 0,5°С, что на 1,8°С выше климатической нормы. Первая декада была холоднее климатической нормы на 2,1°С, вторая уже превысила средние многолетние показатели на 3,0°С, третья же вообще оказалась теплой, что противоречит привычным процессам, которые ранее считались естественными.

Холоднее всего было 7 декабря, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 9,5°С, а теплее — 31 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до 8,4°С.

Осадков в Киеве за месяц выпало 48 мм, что составило 92% климатической нормы.

Напомним, в Украине в январе средняя месячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

В "Укргидрометцентре" сообщили, что в январе средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 1-6 градусов мороза; в восточных, Сумской и Черниговской областях, местами на Полтавщине и в Карпатах 7-8 градусов мороза.