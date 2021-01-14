Снегопад в Киеве: на улицы столицы выехала спецтехника

Бороться с последствиями снегопада в столице готовы приступить 544 единицы техники.

В Киеве из-за снегопада на дорогах работают 156 единиц спецтехники "Киевавтодора" и 64 бригады по ручной уборке. Об этом в четверг, 14 января, говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Работники дорожной службы уже начали превентивно обрабатывать дороги и тротуары столицы противообледенительными средствами. В частности, они используют редкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Синоптики ожидают в Киеве интенсивные осадки 14 и 15 января. Всего к борьбе с их последствиями готовы приступить 544 единицы техники коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Пробки в Киеве на данный момент несущественные, но уже заметно, что в городе происходят ДТП.

Как сообщалось ранее, в конце декабря столица Украины уже замирала в пробках из-за обильного снегопада. Заторы образовались на право берегу города, а также на мостах Патона, Южном, Северном и Метро.