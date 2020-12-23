Снег в Киеве: столица остановилась в огромных пробках

С утра в Киеве идет сильный снегопад.

В Киеве из-за сильного снегопада, на столичных дорогах образовались масштабные пробки.

Согласно данным Google Maps, движение в центре города затруднено.

Так, на правом берегу города пробки образовались на проспекте Степана Бандеры, улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, возле станции метро "Контактова площадь", улице Черновола, улице Сечевых Стрельцов, улице Крещатик, возле станций метро "Майдан Независимости", "Крещатик", "Театральная". Также пробки на бульваре Леси Украинки, улице Большой Васильковской, Набережном и Надднепрянском шоссе.

Пробки наблюдаются на мостах Патона, Южном, Северном и Метро.

Цены на такси уже стали существенно подниматься.

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что работает 71 бригада из ручной уборки — 480 работников. На дорогах и тротуарах города работает 371 единица техники для уборки снега.

Спасатели также предупредили о возможном нарушении движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.