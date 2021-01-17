Зима тільки починається. Синоптик розповів, скільки протримаються морози в Україні

За словами експерта, після невеликого потепління в країну знову повернеться морозна погода.

В Україні морози залишаться до 20-21 січня, після чого температура підніметься приблизно до 0 градусів. Про це повідомив синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик в ефірі Україна 24.

"За прогнозами 20-21 січня почне поступово підвищуватися температура, приблизно 25-го буде тепло, вдень близько 0 на території України. На мороз потрібно, звичайно, звертати увагу, в цьому місяці дуже холодно", — заявив експерт.

Також Білик підкреслив, що зимова погода в Україні поки "не закінчується, тільки її середина".

"Попередні прогнози говорять, що на початку лютого знову будуть морози, 10-15 градусів, але більше це буде на сході країни. Зараз всі ЗМІ люблять вживати слово "аномалія", нібито це щось таке, чого раніше не було або було раз в 100 років. Такі морози більше схожі на норму, єдине, що останні 20 років трохи тепліше зими на території України. Для 1980-х років це була нормальна типова зима. Ми просто відвикли від таких зим, зі снігом, морозом, але якщо брати кліматичні норми — це не відхилення ", — підсумував синоптик.

Нагадаємо, найбільш холодними будуть дні з 16 по 19 січня. Серйозною ситуація буде на півночі та сході України, на заході та півдні теж буде холодно, але не критично.