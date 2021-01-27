Погода в Україні: Одесу замело снігом, у Києві готуються до погіршення погодних умов

За прогнозами синоптиків, найближчими днями в Одесі випаде місячна норма опадів.

Уночі в Одесі почався снігопад, висота снігу досягла 6 см, рух по місту ускладнений. Про це повідомляє Думська.

Снігопад буде тривати в Одесі протягом дня, очікується випадання понад місячної норми опадів. Крім того, ситуацію погіршує сильний вітер, до 15-20 метрів на секунду.

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Сильні опади почалися в ніч на 27 січня і досі тривають. За прогнозами синоптиків, найближчими днями випаде місячна норма опадів.

Мерія ввела тимчасову заборону на в'їзд до Одеси вантажного транспорту. Патрульні поліцейські контролюють рух фур з боку автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган.

Комунальники проводять чищення тротуарів і посипають їх піском та сіллю.

У Києві також готуються до снігу. За прогнозом синоптиків, 27 січня в Києві очікується погіршення погодних умов. Опади почнуться ввечері. Можливий дощ з переходом у мокрий сніг за температури від + 1 до -2. А з 28 січня — прогнозують сніг за температури від 0 до -6, передає прес-служба КМДА.

"Заздалегідь, до початку опадів, дорожники почнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. "Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов: 544 одиниці спеціальної техніки працюють у цілодобовому режимі", — повідомили в КМДА.

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Нагадаємо: в Україні почалося потепління, відлига триватиме до 26 січня. Потім у західних областях почнуться снігопади і хуртовини. Про це голова Укргідрометцентру Микола Кульбіда сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, до 26 січня в Україні буде тепло, у деяких регіонах до 11 градусів вдень, уночі буде також плюсова температура. Але в інших регіонах просто на кілька днів повернуться невеликі морози, можливі опади у вигляді дощу і снігу.