Сніг у Києві падатиме кілька днів, — Кличко

У всіх районах столиці працює велика і мала техніка, що розчищає дороги і проїзди.

Через сніг, який падає з ночі в Києві, техніка "Київавтодору" розчищала дороги всю ніч і продовжить робити це протягом дня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"З учорашнього вечора на дорогах працює 146 одиниць спецтехніки. Превентивно обробляли рідкими хлоридами і піщано-соляною сумішшю підйоми, спуски, дороги з бруківки, мости і шляхопроводи", — сказав Кличко.

У всіх районах працює велика і мала техніка, що розчищає дороги і проїзди.

Також були залучені 52 бригади ручного прибирання. Уночі вони розчищали сніг на тротуарах і зупинках громадського транспорту.

"За прогнозами, сніг у Києві падатиме кілька днів. Тому закликаю водіїв бути обережними, дотримуватися швидкісного режиму, дистанції на дорозі. А тим, хто може залишити авто вдома — обовʼязково зробити це і пересуватися містом на громадському транспорті", — сказав мер Києва.

Нагадаємо: через снігопад на автомобільних дорогах державного значення в Одеській, Миколаївській, Київській та Полтавській областях ввели обмеження на рух великовантажного транспорту.

З 23:00 27 січня в Київській області обмежили рух вантажного транспорту на дорогах. З 6:30 28 січня також обмежили вʼїзд у Київ великогабаритного транспорту.