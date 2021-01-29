У Києві через снігопад утворилися сильні затори: куди краще не їхати

Сніг у столиці падає із самого ранку, тому затори утворилися як у центральних частинах міста, так і на виїзді зі столиці.

У п'ятницю, 29 січня, у Києві сильно падає сніг, тому в місті утворилися затори на дорогах. Такі дані сервісу Google Maps.

Затори спостерігаються на всіх столичних мостах, на бульварі Перова і Харківському шосе.

Затори утворилися також на проспектах Перемоги та Степана Бандери, на вулицях Набережно-Рибальській, Набережно-Хрещатицькій, Набережному шосе, проспекті Валерія Лобановського, вулиці В'ячеслава Чорновола і вулиці Січових Стрільців.

Фото: Скриншот

Непросто водіям і на Великій Кільцевій дорозі.

Проблеми з рухом спостерігаються на трасі Київ-Одеса — там, за даними ДСНС, утворився 30-кілометровий затор. Проїзд забезпечений лише по двох смугах у напрямку Одеси для транспортних засобів усіх категорій. На ділянці працюють 24 одиниці техніки та 43 чоловіки.

Сніг у столиці падає із самого ранку. Синоптики прогнозують також похолодання.

Напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що сніг у Києві йтиме кілька днів. За його словами, у всіх районах працює велика і мала техніка, що розчищає дороги і проїзди.