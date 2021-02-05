В Украине к 14 февраля похолодает до -27°C

Холоднее всего будет на северо-востоке Украины

10 февраля в Украину вернутся морозы, температура воздуха может опуститься до -27 градусов.

Это следует из данных, представленных метеосайтом Ventusky.

Согласно прогнозу, 10 февраля холоднее всего будет на северо-востоке страны. Так, в Чернигове и Харькове с утра будет -14°C, Полтаве – -18°C; Сумах – -16°C; в Киеве – 7 градусов ниже нуля.

[ + – ] Погода 10 февраля

Утром, 14 февраля минимальная температура будет: в Чернигове – -21°C; Харькове – -22°C, Полтаве – -18°C; Сумах – -24°C; в Киеве – 14-15 градусов ниже нуля.

В части районов Черниговской и Сумской областей утром, 14 февраля температура снизится до 27 градусов мороза.

[ + – ] Погода 14 февраля

Ранее синоптики предупредили, что на Закарпатье из-за оттепели возможен сход лавин.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в феврале средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму – до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.