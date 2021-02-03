На Закарпатье из-за оттепели возможен сход лавин, – синоптики

По прогнозам, уровень воды в реках повысится до 1,2 м.

В среду, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области будет умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.

В четверг, 4 февраля, из-за осадков и оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).

Кроме того, в результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидается повышение уровней воды до 1,2 м. Возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах.

Несмотря на оттепель, сегодня, 3 февраля, в украинских Карпатах продолжается настоящая зима.

В МВД Украины также предупредили, что в ближайшие дни в горах в Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

В сообщении на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" также говорится, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 4 февраля в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области.

Лавина представляет собой некий объем снежной массы, которая несется со скоростью 20-30 м/с и часто наносит довольно ощутимый урон, вплоть до смертельного исхода.