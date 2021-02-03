На Закарпатье из-за оттепели возможен сход лавин, – синоптики
По прогнозам, уровень воды в реках повысится до 1,2 м.
В среду, 3 февраля, на высокогорье Закарпатской области будет умеренная снеголавинная опасность (II уровень).
Об этом сообщает Закарпатский областной центр по гидрометеорологии.
В четверг, 4 февраля, из-за осадков и оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень).
Кроме того, в результате дождей и таяния снега в горах на реках области ожидается повышение уровней воды до 1,2 м. Возможно подтопление пониженных мест, особенно в населенных пунктах.
Несмотря на оттепель, сегодня, 3 февраля, в украинских Карпатах продолжается настоящая зима.
В МВД Украины также предупредили, что в ближайшие дни в горах в Закарпатской и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
В сообщении на Facebook-странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" также говорится, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 4 февраля в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской области.
Лавина представляет собой некий объем снежной массы, которая несется со скоростью 20-30 м/с и часто наносит довольно ощутимый урон, вплоть до смертельного исхода.