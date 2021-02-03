На Закарпатті через відлигу можливе сходження лавин, — синоптики

За прогнозами, рівень води в річках підвищиться до 1,2 м.

У середу, 3 лютого, на високогірʼї Закарпатської області буде помірна сніголавинна небезпека (II рівень).

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр із гідрометеорології.

У четвер, 4 лютого, через опади та відлигу очікується значна сніголавинна небезпека (III рівень).

Крім того, унаслідок дощів і танення снігу в горах на річках області очікується підвищення рівнів води до 1,2 м. Можливе підтоплення понижених місць, особливо в населених пунктах.

Незважаючи на відлигу, сьогодні, 3 лютого, в українських Карпатах триває справжня зима.

В МВС України також попередили, що найближчими днями в горах у Закарпатській та Івано-Франківській області очікується значна сніголавинна небезпека.

У повідомленні на Facebook-сторінці "сніголавинна ситуація в Українських Карпатах" також йдеться, що значна сніголавинна небезпека (III рівень) очікується 4 лютого в високогірʼї Закарпатської та Івано-Франківської області.

Лавина являє собою якийсь обсяг сніжної маси, яка лине зі швидкістю 20-30 м/с і часто завдає досить відчутних втрат, аж до смертельного результату.