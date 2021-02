В Україні до 14 лютого похолодає до -27 ° C

Найхолодніше буде на північному сході України

10 лютого в Україну повернуться морози, температура повітря може опуститися до -27 градусів.

Це випливає з даних, представлених метеосайтом Ventusky.

Згідно з прогнозом, 10 лютого найхолодніше буде на північному сході країни. Так, у Чернігові і Харкові зранку буде -14 ° C, Полтаві — -18 ° C; Сумах — -16 ° C; у Києві — 7 градусів нижче нуля.

[ + – ] Погода 10 лютого

Уранці, 14 лютого мінімальна температура буде: у Чернігові — -21 ° C; Харкові — -22 ° C, Полтаві — -18 ° C; Сумах — -24 ° C; у Києві — 14-15 градусів нижче нуля.

У частині районів Чернігівської та Сумської областей вранці, 14 лютого температура знизиться до 27 градусів морозу.

[ + – ] Погода 14 лютого

Раніше синоптики попередили, що на Закарпатті через відлигу можливе сходження лавин.

В Укргідрометцентрі прогнозували, що в лютому середня місячна температура повітря передбачається від 3 ° морозу до 1 ° тепла, у Криму — до 3 ° тепла, що на 1,5-2,0 ° вище за середні багаторічні значення.