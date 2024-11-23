Потепління із сильними снігопадами: прогноз погоди в Україні на найближчі дні

За словами синоптикинi Наталії Діденко, неділя в Україні буде вітряною — до 15-20 метрів на секунду. У більшості регіонів опадів не очікується, але в деяких частинах країни пройде сніг із дощем.

Погода в Україні наприкінці листопада значно зіпсувалася. Разом із першим снігом фіксуються і сильні дощі з морозом. Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook розповіла, на що очікувати найближчими днями.

У неділю, 24 листопада, у більшості українських регіонів опади малоймовірні. Не зовсім комфортна погода буде лише на сході, де дощ поступово перейде в сніг, а ось вдень і зовсім все закінчиться.

Також у деяких західних областях очікується невеликий сніг.

"Вітер в Україні задуватиме з північного заходу, буде помірним, у східних областях імовірно штормовим, до 15-20 метрів на секунду. На заході України — південно-західний. Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах 0-5 градусів морозу, у Чернігівській області до -7 градусів, у східних областях 0-5 градусів тепла", — написала Наталка Діденко.

Вдень у середньому по всій країні буде від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. Як зазначила синоптикиня, на сході суботнє тепло заміниться відчутним похолоданням.

У Києві ж у неділю опадів не очікується. Вночі температура повітря від -1 до +3 градусів. Вдень у середньому буде близько 0 градусів.

"Найближчими днями в Україні буде холодно, але без істотних опадів. У другій половині наступного тижня трохи потеплішає і збільшиться кількість опадів (окрім східної частини)", — резюмувала Наталка Діденко.

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