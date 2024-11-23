Потепление с сильными снегопадами: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

По словам синоптика Натальи Диденко, воскресенье в Украине будет ветреным — до 15-20 метров в секунду. В большинстве регионов осадков не ожидается, но в некоторых частях страны пройдет снег с дождем.

Погода в Украине в конце ноября значительно испортилась. Вместе с первым снегом фиксируются и сильные дожди с морозом. Синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, чего ожидать в ближайшие дни.

В воскресенье, 24 ноября, в большинстве украинских регионов осадки маловероятны. Не совсем комфортная погода будет лишь на востоке, где дождь постепенно перейдет в снег, а вот днем и вовсе все закончится.

Также в некоторых западных областях ожидается небольшой снег.

"Ветер в Украине будет задувать с северо-запада, будет умеренным, в восточных областях вероятно штормовым, до 15-20 метров в секунду. На западе Украины — юго-западный. Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза, в Черниговской области до -7 градусов, в восточных областях 0-5 градусов тепла", — написала Наталья Диденко.

Днем в среднем по всей стране будет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Как отметила синоптик, на востоке субботнее тепло заменится ощутимым похолоданием.

В Киеве же в воскресенье осадков не ожидается. Ночью температура воздуха от -1 до +3 градусов. Днем в среднем будет около 0 градусов.

"В ближайшие дни в Украине будет холодно, но без существенных осадков. Во второй половине следующей недели немного потеплеет и увеличится количество осадков (кроме восточной части)", — резюмировала Наталья Диденко.

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