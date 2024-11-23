На улицу — "капустой": несколько способов, как не замерзнуть на морозе

В Центре общественного здоровья рассказали об основных правилах, благодаря которым мороз перенести будет намного легче.

В связи с ухудшением погодных условий возникает вопрос, как не замерзнуть и уберечься от охлаждения. Простыми правилами, которые помогут зимой не "потерять тепло", поделился Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины.

Как спастись от холода

В Центре отметили, что стоит одеваться многослойно, "как капуста". Одежду лучше всего выбирать из натуральных или специальных материалов.

"Правильная" зимняя одежда должна состоять из трех слоев:

белье (нижнее белье, колготки, носки, термобелье);

средний слой (свитер, кофта и т.д.);

верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки).

В центре отметили, что чем больше у человека при выходе на улицу слоев одежды, тем ему будет теплее. При этом одежда не обязательно должна быть грубой и сковывать движения. Главное правило многослойности и просторности, тогда между различными одеждами образуется воздушная прослойка, которая будет удерживать тепло.

Также не следует оставлять открытыми конечности и голову, ведь через них можно потерять много тепла. К тому же от морозного воздуха волосы становятся тусклыми и ломкими.

Зимнюю обувь лучше выбирать с толстой подошвой. Она должна быть просторной, идеальной по размеру и не сжимать ногу, чтобы поддерживать нормальное кровообращение.

При ожидании автобуса или зеленого света на светофоре стоит не стоять на одном месте. Лучше всего в это время двигаться: подпрыгивать на месте, ходить или сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а значит вы не замерзнете.

Перед выходом на улицу лучше поесть питательную и здоровую теплую пищу. Дело в том, чтобы поддерживать нормальную температуру зимой, организм использует больше энергии, поэтому и пополнять ее надо чаще.

Не следует носить металлические украшения. Металл охлаждается очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовым травмам. К тому же кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит они быстрее замерзнут.

"Возьмите с собой термос с чаем. Если отправляетесь на несколько часов на морозную улицу, пейте горячий чай и больше двигайтесь, чтобы согреться", — добавили в Центре.

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