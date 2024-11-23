На вулицю — "капустою": декілька способів, як не замерзнути на морозі

В Центрі громадського здоров'я розповіли про основні правила, завдяки яким мороз перенести буде набагато легше.

У зв'язку з погіршенням погодних умов постає питання, як не змерзнути й уберегтись від охолодження. Простими правилами, які допоможуть взимку не "втратити тепло", поділився Центр громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров'я України.

Як врятуватись від холоду

В Центрі зазначили, що варто вдягатись багатошарово, "як капуста". Одяг найкраще обирати із натуральних чи спеціальних матеріалів.

"Правильний" зимовий одяг має складатись із трьох шарів:

білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна);

середній шар (светр, кофта тощо);

верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички).

В центрі зазначили, що чим більше у людини при виході на вулицю шарів одягу, тим їй буде тепліше. При цьому одяг не обов’язково має бути грубим та сковувати рухи. Головне правило багатошаровості й просторості, тоді між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

Також не слід залишати відкритими кінцівки та голову, адже через них можна втратити багато тепла. До того ж від морозного повітря волосся стає тьмяним та ламким.

Зимове взуття краще обирати із товстою підошвою. Воно має бути просторим, ідеальним за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

При очікуванні автобуса або зеленого світла на світлофорі варто не стояти на одному місці. Найкраще всього в цей час рухатись: підстрибувати на місці, ходити або зробити пару простих вправ чи просто обніматися, коли є з ким. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не замерзнете.

Перед виходом на вулицю краще поїсти поживну та здорову теплу їжу. Річ в тім, щоби підтримувати нормальну температуру взимку, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше.

Не слід носити металеві прикраси. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

"Візьміть із собою термос із чаєм. Якщо вирушаєте на кілька годин на морозну вулицю, пийте гарячий чай та більше рухайтесь, щоб зігрітися", — додали в Центрі.

Раніше Фокус розповідав, про п'ять обігрівачів, з якими можна не боятися відключень світла. Недорогі та прості прилади допоможуть зігрітися в холоднечу як вдома, так і на вулиці, не споживаючи багато електроенергії.