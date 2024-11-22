Некомфортний вітер, вдосталь вологи і майже весна: якою буде погода на вихідних 23 і 24 листопада

В суботу основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу. А в неділю в Україні повсюди буде сухо, лише на сході затримаються опади.

У суботу в Україні очікуються опади — мокрий сніг і дощі. В неділю буде переважно сухо. Про це українців попередила синоптикиня Наталка Діденко.

"В суботу вологи в Україні вистачатиме. Сніг, мокрий сніг, дощ. Вдень 23-го листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу. А в неділю в Україні повсюди буде сухо, лише на сході затримаються опади. Вітер і надалі рвучкий, сильний, тому закутуйтесь щільніше. Температура повітря і вночі, і вдень в Україні крутитиметься близько нуля, хіба що в суботу на півдні вдень +4+9, а на сході навіть +9+15 градусів", — повідомила Наталка Діденко.

За її словами, у Києві 23 листопада очікується мокрий сніг, 24 листопада у столиці опадів не передбачається.

"Північно-західний вітер очікується рвучким, некомфортним. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла. Якраз починається пора, коли така погода дуже на любителя", — зауважила синоптикиня.

Погода в Україні на вихідні 23 листопада, 24 листопада

В Укргідрометцентрі на суботу, 23 листопада прогнозують сніг у західних областях і ймовірний дощ на півдні та центральних регіонах України. Змішані опади — дощ і мокрий сніг пройдуть у Сумській, Кіровоградській областях.

"У більшості північних, Вінницькій, Черкаській областях вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; у Кіровоградській, Полтавській, Дніпропепетровській, Херсонській, вночі в Сумській, Одеській та Миколаївській областях, вдень у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях значний дощ; у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях пориви вітру 17-22 м/с, вночі на півдні країни місцями 25 м/с; у західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться в повідомленні.

Погодні умови призведуть до ускладнення роботи енергетичних та комунальних підприємств, порушення руху транспорту.

В неділю, 24 листопада, в Україні похолодає, але опадів практично не очікується. Сніг або сніг із дощем пройде тільки у західних областях, а також на Луганщині, Харківщині та Донеччині.

Найхолодніше вночі буде на Івано-Франківщині та у Чернівецькій області, до -7, -8 градусів.

Вдень у більшості областей буде невеликий "мінус", до -1. Найтепліше вдень буде на півдні, до +5. У Києві без опадів, вночі до -5, вдень +1….-1.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в Києві випав перший сніг і на дороги виїхала спеціальна техніка.