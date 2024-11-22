Некомфортный ветер, достаточно влаги и почти весна: какой будет погода на выходных 23 и 24 ноября

В субботу основная часть осадков придется на Левобережье, а запад и север будут освобождаться от снега или дождя. А в воскресенье в Украине повсюду будет сухо, только на востоке задержатся осадки.

В субботу в Украине ожидаются осадки — мокрый снег и дожди. В воскресенье будет преимущественно сухо. Об этом украинцев предупредила синоптик Наталья Диденко.

"В субботу влаги в Украине будет хватать. Снег, мокрый снег, дождь. Днем 23-го ноября основная часть осадков придется на Левобережье, а запад и север будут освобождаться от снега или дождя. А в воскресенье в Украине повсюду будет сухо, только на востоке задержатся осадки. Ветер и в дальнейшем порывистый, сильный, поэтому закутывайтесь плотнее. Температура воздуха и ночью, и днем в Украине будет крутиться около нуля, разве что в субботу на юге днем +4+9, а на востоке даже +9+15 градусов", — сообщила Наталка Диденко.

По ее словам, в Киеве 23 ноября ожидается мокрый снег, 24 ноября в столице осадков не предвидится.

"Северо-западный ветер ожидается порывистым, некомфортным. Ночью 0-2 мороза, днем 0-2 градуса тепла. Как раз начинается пора, когда такая погода очень на любителя", — отметила синоптик.

Погода в Украине на выходные 23 ноября, 24 ноября

В Укргидрометцентре на субботу, 23 ноября прогнозируют снег в западных областях и вероятный дождь на юге и центральных регионах Украины. Смешанные осадки — дождь и мокрый снег пройдут в Сумской, Кировоградской областях.

"В большинстве северных, Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, налипание мокрого снега; в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, ночью в Сумской, Одесской и Николаевской областях, днем в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях значительный дождь; в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы ветра 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с; в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

В воскресенье, 24 ноября, в Украине похолодает, но осадков практически не ожидается. Снег или снег с дождем пройдет только в западных областях, а также на Луганщине, Харьковщине и Донетчине.

Холоднее всего ночью будет на Ивано-Франковщине и в Черновицкой области, до -7, -8 градусов.

Днем в большинстве областей будет небольшой "минус", до -1. Теплее всего днем будет на юге, до +5. В Киеве без осадков, ночью до -5, днем +1....-1.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в Киеве выпал первый снег и на дороги выехала специальная техника.