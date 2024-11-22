Погода на любителя: де на вихідних буде +15, а де — сильні опади та мороз (карта)

За словами синоптикинi Наталії Діденко, основна частина опадів у суботу припаде на лівобережні регіони, проте вже в неділю ситуація зміниться.

З кожним днем зима все ближче, і це видно з погоди в Україні. Найближчими днями опадів буде більш ніж достатньо, але в деяких частинах країни і зовсім потеплішає. Про це детальніше написала синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на вихідних українців очікує сніг, мокрий сніг, дощ і виходить, що вологи буде більш ніж достатньо. Принаймні в суботу.

Удень 23 листопада основна частина опадів припаде на лівобережні регіони, а ось захід і північ будуть "звільнені" від них.

У неділю погодні умови стануть кращими і практично по всій країні буде сухо. Лише в західних областях затримаються опади.

Українцям розповіли, чого очікувати від погоди на вихідних Фото: facebook / Наталья Диденко

"Вітер і надалі поривчастий, сильний, тому закутуйтеся щільніше. Температура повітря і вночі, і вдень в Україні крутитиметься біля нуля, хіба що в суботу на півдні вдень +4+9, а на сході навіть +9+15 градусів!" — написала Наталка Діденко.

Київ. У суботу в столиці буде мокрий сніг, а от наступного дня — без опадів. Це буде погода, яку синоптикиня назвала "на любителя", тож населенню варто підготуватися та підготувати теплий одяг.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що в Києві випав перший сніг і на дороги виїхала спеціальна техніка. Синоптики прогнозували 21 листопада у столиці помірний дощ та мокрий сніг. Водіїв просять бути максимально обережними, оскільки на дорогах очікується ожеледиця.