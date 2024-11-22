Погода на любителя: где на выходных будет +15, а где — сильные осадки и мороз (карта)

По словам синоптика Натальи Диденко, основная часть осадков в субботу припадет на левобережные регионы, однако уже в воскресенье ситуация изменится.

С каждым днем зима все ближе и это видно по погоде в Украине. В ближайшие дни осадков будет предостаточно, но в некоторых частях страны и вовсе потеплеет. Об этом детальнее написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на выходных украинцев ожидает снег, мокрый снег, дождь и получается, что влажности будет предостаточно. По крайней мере в субботу.

Днем 23 ноября основная часть осадков припадет на левобережные регионы, а вот запад и север будут "освобождены" от них.

В воскресенье погодные условия станут лучше и практически по всей стране будет сухо. Лишь в западных областях задержатся осадки.

Украинцам рассказали, чего ожидать от погоды на выходных Фото: facebook / Наталья Диденко

"Ветер и в дальнейшем порывистый, сильный, поэтому закутывайтесь плотнее. Температура воздуха и ночью, и днем в Украине будет крутиться около нуля, разве что в субботу на юге днем +4+9, а на востоке даже +9+15 градусов!" — написала Наталья Диденко.

Киев. В субботу в столице будет мокрый снег, а вот на следующий день — без осадков. Это будет погода, которую синоптик назвала "на любителя", поэтому населению стоит подготовиться и подготовить теплую одежду.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в Киеве выпал первый снег и на дороги выехала специальная техника. Синоптики прогнозировали 21 ноября в столице умеренный дождь и мокрый снег. Водителей просят быть максимально осторожными, поскольку на дорогах ожидается гололедица.