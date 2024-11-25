"Мінус" вдень та мокрий сніг: чим радуватиме українців останній тиждень осені (карта)

В Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на завтра й увесь тиждень. У більшості областей буде морозно, але здебільшого сухо.

Вівторок порадує українців у деяких областях невеликим морозом, мокрим снігом та ожеледицею. Детальним прогнозом погоди на 26 листопада поділились в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди на завтра

В Україні очікується невелика хмарність, але без опадів. Хмарно з проясненнями буде у Луганській та Донецькій областях, в Криму. Місцями у регіонах випаде мокрий сніг з дощем. На заході й півночі, у Вінницькій області на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер буде південно-східним, у східних і південних регіонах — північно-східний. Вітер буде слабким — 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 26 листопада Фото: Укргідрометцентр

Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від -2 до -7 градусів морозу, на крайньому заході й сході, а також в Криму — приблизно 0 градусів. Вдень прогнозують від -2 до +3 градусів. Тепліше буде у більшості західних регіонів і в Одеській області — від +2 до +7 градусів.

Погода на завтра в Києві й області

У Київській області також буде невелика хмарність, але сухо. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер — південно-східний, зі швидкістю 3-8 м/с.

Вночі температура опуститься до 2-7 градусів морозу, а вдень очікується від -2 до +3 градусів. В Києві вночі — від -4 до -6 градусів, вдень — від нуля до +2 градусів.

Прогноз погоди на тиждень

У вівторок та середу в більшості областей опадів не прогнозують. 26 листопада — лише у Луганській й Донецькій областях, Криму. 27 листопада невеликий мокрий сніг і дощ очікується на заході й півночі, а також у Харківській області. На заході, півночі й Вінниччині — подекуди ожеледиця на дорогах.

Вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть від -2 до -8 градусів, на крайньому заході й південному сході — близько нуля. Вдень повітря прогріватиметься до показників від -3 до +3 градусів. У більшості західних регіонів, в Одеській області й Криму буде тепліше — від +1 до +7 градусів.

У четвер також буде сухо. Вдень дощ буде лише на заході, у Карпатах — з мокрим снігом. Вночі очікується від +2 до -4 градусів, а вдень — від нуля до +6 градусів.

27-28 листопада вночі й вранці прогнозують місцями туман. Не варто очікувати цього явища лише на сході й південному сході.

Нагадаємо, 25 листопада Київ затягнуло димом. У столиці погіршилась якість повітря, у КМВА закликали не виходити надвір без особливої потреби.

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