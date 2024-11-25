Б'є рекорди: ціна на автогаз для українців може зрости до 40 грн за літр, — ЗМІ

Експерти кажуть, що поточне подорожчання автогазу до 35-37 грн/л буде не останнім, а на початку 2025 року слід очікувати ціну до 40 грн за літр. Причиною цього є підвищення акцизів на такий тип палива.

Вересневе підвищення акцизу на скраплений автогаз (LPG) вже спровокувало зростання цін до 35-37 грн/л, однак експерти попереджають про збільшення ціни до 40 грн вже з початку наступного року. Про це пише видання mAUTO.

Журналісти повідомляють, що наприкінці листопада середня вартість на цей тип пального вже перевищила 35 гривень за літр. Однак уже зараз деякі АЗС просять від 37 гривень за один літр.

"Втім, це ще не кінець. З 1 січня 2025 року акциз на автогаз знову підвищиться, що призведе до нового подорожчання — вартість літра може досягти 40 гривень. Експерти попереджають, що така ситуація може суттєво змінити паливні звички українців, адже економічна вигода від використання газу вже суттєво зменшилася", — повідомляє ЗМІ.

Журналісти переконані, що водіям доведеться подумати про повернення до бензину чи дизпального через зростання цін на автогаз, який раніше був недорогою та доступною альтернативною. Крім того, навіть зростання цін восени вже призвело до падіння попиту на це паливо серед автомобілістів.

За оцінками фахівців, на початку 2025 року для власників машин із газобалонним обладнанням саме зростання цін на автогаз може "стати критичною точкою, змушуючи автомобілістів шукати альтернативи".

Нагадаємо, Фокус повідомляв про ймовірне зростання цін на автогаз та зміни з вартістю бензину і дизпального. Експерти розповіли про очікувану динаміку цін і що слід очікувати автомобілістам цієї осені.

Також ми писали про те, що в Україні значно зростуть ціни на пальне. Акциз на автогаз зросте більше, ніж на бензин і дизель, адже великі запаси його створити проблематично.