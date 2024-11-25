Бьет рекорды: цена на автогаз для украинцев может вырасти до 40 грн за литр, — СМИ

Эксперты говорят, что текущее подорожание автогаза до 35-37 грн/л будет не последним, а в начале 2025 года следует ожидать цену до 40 грн за литр. Причиной тому является повышение акцизов на этот тип топлива.

Сентябрьское повышение акциза на сжиженный автогаз (LPG) уже спровоцировало рост цен до 35-37 грн/л, однако эксперты предупреждают о росте до 40 грн уже с начала следующего года. Об этом пишет издание mAUTO.

Журналисты сообщают, что в конце ноября средняя стоимость на этот тип топлива уже превысила 35 гривен за литр. Но уже сейчас некоторые АЗС просят от 37 гривен за один литр.

"Впрочем, это еще не конец. С 1 января 2025 года акциз на автогаз снова повысится, что приведет к новому подорожанию — стоимость литра может достичь 40 гривен. Эксперты предупреждают, что такая ситуация может существенно изменить топливные привычки украинцев, ведь экономическая выгода от использования газа уже существенно уменьшилась", — сообщает СМИ.

Журналисты убеждены, что водителям придется подумать о возвращении к бензину или дизтопливу из-за роста цен на автогаз, который ранее был недорогой и доступной альтернативой. Кроме того, даже рост цен осенью уже привел к падению спроса на это топливо среди автомобилистов.

По оценкам специалистов, в начале 2025 года для владельцев машин с газобаллонным оборудованием именно рост цен на автогаз может "стать критической точкой, заставляя автомобилистов искать альтернативы".

Напомним, Фокус сообщал о вероятном росте цен на автогаз и изменениях со стоимостью бензина и дизтоплива. Эксперты рассказали об ожидаемой динамике цен и что следует ожидать автомобилистам этой осенью.

Также мы писали о том, что в Украине значительно вырастут цены на горючее. Акциз на автогаз вырастет больше, чем на бензин и дизель, ведь большие запасы его создать проблематично.