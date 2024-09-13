Після підвищення акцизів на пальне на українських АЗС стрімко подорожчав автомобільний газ, тоді як ціни на бензин і дизель залишилися майже без змін. Про що це свідчить і чого чекати надалі, досліджував Фокус.

Related video

У вересні через збільшення акцизів середня вартість скрапленого газу в роздробі зросла на 1,65 грн/л і становить 30,85 грн/л. Тоді як ціни на бензин і дизель залишилися майже незмінними.

Станом на 12 вересня середні роздрібні ціни на А-95 бензин становлять 56,62 грн за літр (+0,02 грн від початку місяця), дизельне паливо — 52,83 грн за літр (-0,02 грн). Натомість автогаз піднявся до 30,85 грн за літр, повідомляє Мінфін з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95". Що відбувається з цінами на пальне та як вони будуть змінюватися протягом осені?

Мало газу, багато бензину, або чому автогаз дорожчає

За прогнозом директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, упродовж вересня ціна на автогаз в Україні продовжить зростання і може сягнути 33 грн/л. Але якщо ціна нафти знижуватиметься, то роздрібні ціни на пальне також можуть пригальмувати. "Скраплений газ буде дорожчати. Причини: суттєвіше підвищення акцизу, ніж на бензин і дизель (розрахунково 5,2 грн/л); обмеженість потужностей для зберігання (неможливість створення великих запасів). Очікуємо, що середня вартість автогазу у вересні зросте до 33 грн/л. Проте економічна ефективність скрапленого газу відносно бензину зберігається", — написав експерт на своїй сторінці у фейсбуці.

У вересні в Україні подорожчало пальне, але не все Фото: pro-consulting.ua

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зауважив у розмові з Фокусом, що на світових ринках вже відбувається падіння вартості нафти марки Brent, що, безумовно, впливає на тренди і ціни на пальне. Щодо цін на АЗС, то зрушення найближчим часом не очікується саме для бензину та дизелю. Проте вартість автогазу набиратиме цінових обертів.

На світових ринках вже відбувається падіння вартості нафти марки Brent, що безумовно впливає на тренди і ціни на пальне

"Це позначиться на стелі цін наших АЗС. Дуже ймовірно, що зрушення вартості не буде саме для бензину та дизелю. Особливо, якщо ціна нафти знижуватиметься. Авжеж, трейдери будуть тримати якусь вартість і реалізовувати накопичені запаси. Будуть влаштовувати різні акції, на кшталт, "відкривайте картку", "купуйте за фіксованою ціною" тощо. Так буде, поки ситуація не зміниться. Наразі для покупців пального, окрім автогазу, все досить позитивно", — сказав Андрій Шевчишин.

Автогаз стрімко дорожчає внаслідок підвищення акцизів на пальне Фото: УНІАН

Прогноз для автогазу: до чого призведе підвищення акцизу в Україні

Автогаз дійсно стрімко дорожчає внаслідок підвищення акцизів на пальне. Фокус уже повідомляв, що підписаний президентом закон передбачає поетапне зростання акцизного податку на пальне до мінімального рівня, прийнятого в Європейському Союзі: 359/1000 євро/л бензину, 330/1000 євро/л дизелю та 68/1000 євро/л автогазу.

Із 1 вересня 2024 року ставка зросла так: на 14%, до 242,6/1000 євро/л бензину; на 27%, до 177,6/1000 євро/л дизпального; у три рази, до 148/1000 євро/л автогазу.

Наступне підвищення акцизу відбудеться 1 січня 2025 року. Тож поступово ставки зростатимуть щороку та вийдуть на мінімальний рівень ЄС у 2028-му

Наступне підвищення акцизу відбудеться 1 січня 2025 року. Тож поступово ставки зростатимуть щороку та вийдуть на мінімальний рівень ЄС у 2028-му.

Додаткові кошти, отримані від податку на акцизи, мають спрямувати на користь Сил оборони.

"Підвищення пов'язане виключно з переглядом і початком дії підвищених акцизів, що було підписано президентом. Зараз ми бачимо саме рух вартості автогазу вгору. Загалом очікується, що вартість газу досягне 33 грн/л. І це все одно буде вигідніше, ніж бензин чи дизель", — коментує ситуацію Шевчишин.

Водночас експерт ринку, заступник директора науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев зазначає, що ідея євроінтеграції до підвищення акцизів на пальне в Україні не має стосунку.

В жодній європейській державі немає такого співвідношення податків, яке було запроваджено в Україні, кажуть експерти Фото: УНІАН

"Депутати вбили цей ринок, причому вбили, відверто ввівши в оману суспільство тим, що розповідали про гармонізацію податків з європейськими. У жодній європейській державі немає такого співвідношення податків, яке було запроваджено в Україні. Тому це зовсім не євроінтеграція, а відверте лобіювання інтересів не більш ніж десятка роздрібних операторів в Україні, які отримуватимуть надприбутки через те, що в такий спосіб вони позбудуться тих конкурентів, які працювали на цьому ринку", — прокоментував ситуацію експерт.

За його прогнозами, співвідношення ціни автогазу найближчим часом сягне 60-70% від вартості високооктанового бензину, що зробить подальші роботи з переобладнання автомобілів чи встановлення будь-якого газового обладнання економічно недоцільним, тому що термін окупності такого обладнання зросте до декількох років, що навряд чи сприятиме зростанню кількості таких автомобілів.

Співвідношення ціни автогазу найближчим часом сягне 60-70% вартості високооктанового бензину Фото: Дніпропетровська обласна рада

Осінні ціни на пальне: що буде з бензином і дизелем

Початок вересня підтвердив прогноз експертів про мінімальний вплив підвищення акцизів на роздрібні ціни. За перші 10 днів місяця бензин А-95 подорожчав на 4 копійки — до 56,63 грн/л, дизельне паливо — на 3 копійки, до 52,82 грн/л.

"Щодо бензину та дизелю, фіксуються деякі тенденції зі зниження ціни. Це пов'язано з декількома чинниками. Один із них — в очікуванні підняття акцизів паливні трейдери накопичили запас. У результаті ринок став дуже профіцитним, тож зараз ціни тримаються, а подекуди дещо знижуються. Впливу, як очікувалося, на бензин і дизель не відбулося", — каже Андрій Шевчишин.

Окрім вартості нафти на світових ринках, одним з вагомих чинників впливу на ціни на АЗК будуть курсові коливання

Окрім вартості нафти на світових ринках, одним із вагомих чинників впливу на ціни на АЗК будуть курсові коливання.

"Коливання курсу гривні — безумовний фактор впливу на ціни, але зараз ми бачимо те, що всі трейдери вже заклали у вартість можливу девальвацію. І ця девальвація вже майже в ціні. Менеджери самостійно закладають цей курс, не менш як 42-43 грн. Тож поки ціна не досягне цього рівня, з огляду на дуже високі оберти запасів, триматимуть короткий повідець за курсом у ціні продажу", — зазначає Андрій Шевчишин.

Важливо

В Україні значно зростуть ціни на пальне: чого очікувати

Черговий чинник, який може простимулювати збільшення цін, за словами експерта, це так зване "відбілювання" податків та офіційне працевлаштування, до чого влада постійно спонукає бізнес.

"Це може призвести до деяких переглядів цін на деяких станціях. Тож, якщо відбудеться якесь підвищення, то саме на АЗС із низькими цінами, тому що будуть підтягувати за податками. Я бачу, що це обговорюють зараз дуже активно. Гадаю, що органи ретельніше перевірятимуть ці станції", — зазначив Андрій Шевчишин.