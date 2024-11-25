"Минус" днем и мокрый снег: чем будет радовать украинцев последняя неделя осени (карта)

В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду на завтра и всю неделю. В большинстве областей будет морозно, но в основном сухо.

Вторник порадует украинцев в некоторых областях небольшим морозом, мокрым снегом и гололедом. Детальным прогнозом погоды на 26 ноября поделились в Украинском гидрометеорологическом центре.

Прогноз погоды на завтра

В Украине ожидается небольшая облачность, но без осадков. Облачно с прояснениями будет в Луганской и Донецкой областях, в Крыму. Местами в регионах выпадет мокрый снег с дождем. На западе и севере, в Винницкой области на дорогах возможна гололедица.

Ветер будет юго-восточным, в восточных и южных регионах — северо-восточный. Ветер будет слабым — 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 26 ноября Фото: Укргидрометцентр

Ночью столбики термометров будут фиксировать от -2 до -7 градусов мороза, на крайнем западе и востоке, а также в Крыму — примерно 0 градусов. Днем прогнозируют от -2 до +3 градусов. Теплее будет в большинстве западных регионов и в Одесской области — от +2 до +7 градусов.

Погода на завтра в Киеве и области

В Киевской области также будет небольшая облачность, но сухо. На дорогах возможен гололед. Ветер — юго-восточный, со скоростью 3-8 м/с.

Ночью температура опустится до 2-7 градусов мороза, а днем ожидается от -2 до +3 градусов. В Киеве ночью — от -4 до -6 градусов, днем — от нуля до +2 градусов.

Прогноз погоды на неделю

Во вторник и среду в большинстве областей осадков не прогнозируют. 26 ноября — только в Луганской и Донецкой областях, Крыму. 27 ноября небольшой мокрый снег и дождь ожидается на западе и севере, а также в Харьковской области. На западе, севере и Винницкой области — местами гололед на дорогах.

Ночью столбики термометров будут фиксировать от -2 до -8 градусов, на крайнем западе и юго-востоке — около нуля. Днем воздух будет прогреваться до показателей от -3 до +3 градусов. В большинстве западных регионов, в Одесской области и Крыму будет теплее — от +1 до +7 градусов.

В четверг также будет сухо. Днем дождь будет только на западе, в Карпатах — с мокрым снегом. Ночью ожидается от +2 до -4 градусов, а днем — от нуля до +6 градусов.

27-28 ноября ночью и утром прогнозируют местами туман. Не стоит ожидать этого явления только на востоке и юго-востоке.

Напомним, 25 ноября Киев затянуло дымом. В столице ухудшилось качество воздуха, в КГВА призвали не выходить на улицу без особой необходимости.

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