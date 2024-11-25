Киев затянуло дымом: в КГВА говорят об ухудшении качества воздуха (карта)

Сейчас станции мониторинга в Киеве отмечают ухудшение качества воздуха на левобережье столицы. Медики советуют плотно закрывать окна, не выходить на улицу без надобности и пить много воды.

Столицу Украины затянуло дымом и ухудшилось качество воздуха из-за увеличения концентрации пыли. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА) в Telegram.

"В двух районах столицы — Дарницком и Днепровском, фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли)", — говорится в сообщении.

Сейчас киевские стационарные пункты мониторинга атмосферного воздуха наблюдают повышение загрязненности воздуха на левобережье столицы. На правом берегу Киева уровень воздуха пока является низким.

Карта качества воздуха в Киеве по состоянию на утро 25 ноября (фото: КГВА)

Местные телеграмм-каналы и киевляне публикуют фото и видео с ухудшением качеством воздуха в столице. На них можно заметить, что город затянуло туманом в разных частях Киева.

В КГВА напомнят рекомендации медиков на случай повышенного уровня загрязненности воздуха: не выходить без лишней необходимости на улицу и плотно закрывать окна, отказаться от физической активности на открытом воздухе и употреблять большое количество воды.

Напомним, Фокус сообщал, что в Украину из Польши надвигается облако грязного воздуха. Среди регионов, которые окажутся под угрозой загрязнения, будут запад, центр и столица страны.

Также мы писали, что Пакистан закрывает начальные школы из-за беспрецедентного загрязнения. Второй по величине город Пакистана закроет начальные школы на неделю — причиной стало рекордное загрязнение, которое превысило допустимые нормы в 40 раз.