В Украину из Польши движется облако грязного воздуха: какие регионы под угрозой (карта)

Городские власти Киева уже заявили о временном ухудшении состояния воздуха в столице. В то же время в Укргидрометцентре предупредили о тумане в западных областях ночью и завтра утром. Видимость — 200-500 метров.

В четверг, 7 ноября, западные области Украины ощутили влияние облака загрязненного воздуха, которое движется из Польши. По данным погодного радара Ventusky, оно содержит высокие концентрации твердых частиц PM2.5, представляющих опасность для здоровья, особенно для людей с чувствительными дыхательными путями. В некоторых регионах уровень загрязнения превысил безопасные нормы.

Облако накрыло польские города Жешув и Варшава, где уровень загрязнения достиг 87 единиц — это опасный показатель. После этого загрязненный воздух начал поступать и в западные и северные области Украины. К вечеру облако охватило Львов.

На утро в городе ожидается показатель на уровне 47 единиц, что является вредным для чувствительных групп населения. Лучше избегать длительного пребывания на улице и следить за обновлением показателей качества воздуха.

Индекс загрязнения воздуха во Львове на 8 ноября Фото: ventusky.com

Дойдет ли грязный воздух до Киева

Загрязненный воздух накроет значительную часть территории Украины, но к концу пятницы, 8 ноября, уровень загрязнения начнет снижаться из-за смены направления ветра.

В КГГА заявили о временном ухудшении состояния воздуха в столице, уровень загрязненности — средний.

"Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина временного ухудшения состояния воздуха — трансграничное влияние, перенос пыли с территории Европы", — говорится в сообщении.

В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха киевлянам рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать его на максимум.

Фото: Скриншот

В Киеве, согласно данным Ventusky, воздух будет оставаться относительно чистым. Индекс качества достигнет 11 единиц, которое классифицируется как "хороший".

Индекс загрязнения воздуха в Киеве на 8 ноября Фото: ventusky.com

Что говорят в Укргидрометцентре

Укргидрометцентр предупреждает об опасных метеорологических явлениях в Украине ночью и утром 8 ноября. В западных областях будет наблюдаться туман, видимость 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 8 ноября в Украине не ожидается существенных осадков, но кое-где все же пройдут как дожди, так и "снежинки".

4 ноября в пакистанском городе Лахор на неделю закрыли школы из-за беспрецедентного загрязнения воздуха. Концентрация смертельно опасных загрязняющих веществ PM2.5 более чем в 40 раз превысила допустимый уровень, установленный ВОЗ.