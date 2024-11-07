"Дождик или снежинки": синоптик рассказала, где в Украине испортится погода на выходные

По словам Натальи Диденко, в целом существенных осадков не предвидится и в большинстве регионов ближайшие дни будет сухая погода. При этом восточным областям не так повезло.

В пятницу, 8 ноября, в большинстве украинских регионов не ожидается существенных осадков, но кое-где все же пройдут как дожди, так и "снежинки". Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, отовсюду посыпались вопросы о том, чего ожидать от погоды зимой, на Рождество, Новый год и так далее. По этому поводу она ответила, что зима обязательно будет, но сначала нужно пройти осень.

Закончится рабочая неделя в Украине без существенных осадков. То же самое касается как субботы, так и воскресенья. В то же время, некоторым регионам следует быть готовыми к другим погодным условиям.

"Разве завтра немного что-то возможно влажное и небольшое на востоке Украины, дождик или снежинки. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 3 мороза, днем в Украине 8-го ноября +5…+9 градусов, на юге и на Закарпатье до +10…+14 градусов", — написала Наталья Диденко.

В Киеве пятница также ожидается без осадков. Ночью температура воздуха будет от +1 до +3 градусов, а вот днем воздух прогреется до 8 градусов тепла.

Напомним, 3 ноября в Харькове выпал первый снег. Он был мокрый, поэтому не оставался на поверхностях надолго.

1 ноября сообщалось, что украинцам озвучили прогноз погоды на зиму. По словам метеоролога Веры Балабух, последние годы фиксируется тенденция к существенному повышению температуры в зимний период. Ближайшие месяцы могут не стать исключением.