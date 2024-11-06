В Киеве будет солнце, но с туманом: синоптик озвучила прогноз погоды для Украины на завтра

По словам Натальи Диденко, в ближайшее время в большинстве регионов не стоит ожидать каких-то осадков, а где-то и вовсе придет кратковременное потепление.

Related video

Морозная погода с каждым днем все сильнее окутывает Украину, однако в ближайшие дни стоит ожидать еще немного тепла, хоть и с туманом. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в своем прогнозе.

По ее словам, в четверг, 7 ноября, антициклон принесет в Украину сухую воздушную массу, а это значит, что осадков не предвидится. Ветер северо-западный и западный, от 5 до 12 метров в секунду.

В ближайшую ночь температура воздуха будет от 0 до 3 градусов мороза в западных регионах, а вот в оставшихся областях значительно теплее — +2…+5 градусов.

"В течение дня 7 ноября ожидается кратковременное потепление, столбики термометров поднимутся до +9…+12 градусов, на юге до +12…+15 градусов, только на северо-востоке будет свежее, +7…+9 градусов", — написала Наталья Диденко.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 7 ноября Фото: facebook / Наталья Диденко

В Киеве, как обозначила синоптик, побеждает "Антициклон Будущего", ведь существенных осадков не предвидится не только завтра, но и в ближайшее время. Даже будет светить солнце.

Единственным препятствием станет туман, однако его жителям столицы следует ожидать в основном в ночное и утреннее время суток.

"В ближайшую ночь в Киеве +2…+4 градуса, завтра днем ​​потеплеет до +8…+10 градусов. В дальнейшем погода в Украине будет свежей, холодноватой, но преимущественно сухой", — резюмировала Наталья Диденко.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что в Украину идет антициклон с запада. В большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода, лишь в восточной части пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега

4 ноября стало известно, что в Киеве фиксировалась непогода и сильный ветер срывал крыши и баннеры. Порывы ветра были до 20 метров в секунду и горожан просили не ходить и не стоять под деревьями, с которых срываются ветки.