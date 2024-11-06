У Києві буде сонце, але з туманом: синоптикиня озвучила прогноз погоди для України на завтра

За словами Наталії Діденко, найближчим часом у більшості регіонів не варто очікувати якихось опадів, а десь і зовсім прийде короткочасне потепління.

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Морозна погода з кожним днем дедалі сильніше огортає Україну, проте найближчими днями варто очікувати ще трохи тепла, хоч і з туманом. Про це заявила синоптикиня Наталка Діденко у своєму прогнозі.

За її словами, у четвер, 7 листопада, антициклон принесе в Україну суху повітряну масу, а це означає, що опадів не передбачається. Вітер північно-західний і західний, від 5 до 12 метрів на секунду.

Найближчої ночі температура повітря буде від 0 до 3 градусів морозу в західних регіонах, а ось у решті областей значно тепліше — +2...+5 градусів.

"Протягом дня 7 листопада очікується короткочасне потепління, стовпчики термометрів піднімуться до +9...+12 градусів, на півдні до +12...+15 градусів, лише на північному сході буде свіжіше, +7...+9 градусів", — написала Наталка Діденко.

Синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні 7 листопада Фото: facebook / Наталья Диденко

У Києві, як зазначила синоптикиня, перемагає "Антициклон Майбутнього", адже істотних опадів не передбачається не тільки завтра, а й найближчим часом. Навіть світитиме сонце.

Єдиною перешкодою стане туман, проте на нього жителям столиці слід очікувати здебільшого в нічний та ранковий час доби.

"Найближчої ночі в Києві +2...+4 градуси, завтра вдень потеплішає до +8...+10 градусів. Надалі погода в Україні буде свіжою, холоднуватою, але переважно сухою", — резюмувала Наталка Діденко.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що в Україну йде антициклон із заходу. У більшості областей України переважатиме суха погода, лише у східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу

4 листопада стало відомо, що в Києві фіксувалася негода і сильний вітер зривав дахи та банери. Пориви вітру були до 20 метрів за секунду і містян просили не ходити й не стояти під деревами, з яких зриваються гілки.