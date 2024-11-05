Потепління після заморозків: прогноз погоди на тиждень (карти)

В Україні протягом перших тижнів листопада перепад температури повітря вдень та вночі становитиме понад 10 градусів. Вночі стовпчик термометра спускатиметься до мінусових значень, вдень — підійматиметься подекуди до "плюс" 12.

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Після легких заморозків та першого снігу в Україну повертається сонячна та ясна погода, яка пануватиме з 5 по 9 листопада. Над країною застигла зона високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Про деталі погодних умов та про можливість морозів на початку листопада 2024 року розповіли на порталі "Укргідрометцентру".

На порталі розмістили інформацію про температуру повітря, наявність чи відсутність хмар чи опадів, які очікують протягом найближчого тижня. Прогнозують, що вночі стовпчик термометра опускатиметься до "мінус" 2-4 градусів, а вдень підійматиметься до "плюс" 7-9 градусів. Вдень обіцяють сонячне небо з легкою хмарністю.

Погода на 5 листопада 2024 року:

температура повітря вдень 5-7 градусів тепла;

вітер північно-західний 5-10 м/с;

опади, переважно, відсутні, але ітимуть дощі в кількох областях на сході та в центрі — в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській;

сонячно та легка хмарність.

Погода в Україні - прогноз на 5 листопада Фото: укргідрометцентр

Погода на 6-7 листопада 2024 року:

температура повітря вночі "мінус" 1-3 градуси, вдень "плюс" 8-10 градусів, у Києві вночі тепліше ("плюс" 1-3);

опади, переважно, відсутні, але 6 листопада ітимуть дощі зі снігом в областях на сході — в Харківській, Луганській, Донецькій;

сонячно та легка хмарність, 7 листопада — хмари без сонця в Харківській, Луганській, Донецькій областях.

Погода в Україні - прогноз на 6 листопада Фото: укргідрометцентр Погода в Україні - прогноз на 7 листопада Фото: Укргідрометцентр

Погода на 8-9 листопада 2024 року:

температура повітря вночі підніметься до "плюс" 1-3 градуси, вдень "плюс" 8-10 градусів. У Києві вночі ще тепліше — до "плюс" 2-4. Вдень найтепліше буде на Закарпатті та Буковині, а також в Криму — до "плюс" 10-12 градусів;

опади відсутні по всій території України;

сонячно та легка хмарність в усіх областях.

Погода в Україні - прогноз на 8 листопада Фото: Укргідрометцентр Погода в Україні - прогноз на 9 листопада Фото: Укргідрометцентр

Погода в Україні 5-7 листопада — деталі

Деякі деталі погоди у перший тиждень листопада можна відшукати на погодних порталах з даними про швидкість вітру та зонами високого-низького тиску.

На порталі wetterpate є дані про атмосферний тиск. На метеорологічній карті бачимо, що 5 листопада над Україною — зона високого тиску 1050 гПа (787,56 мм рт. ст.). Такі ж дані показувала метеорологиня Наталка Діденко 4 листопада: вона пояснила, що при таких показниках опадів не очікується.

На порталі wetteronline.de — інформація про швидкість вітру та зміни цього показника протягом кількох найближчих днів. Згідно з даними німецьких синоптиків, 5 листопада швидкість вітру 30 км/год, напрямок — західний, 6 листопада — західний, а швидкість зменшиться до 25 км/год, 7 листопада — північний з швидкістю 30 км/год (а в Харкові — 15 км/год).

Погода в Україні - який атмосферний тиск 5 листопада Фото: wetterpate.de Погода в Україні - який напрям та сила вітру 5 листопада Фото: wetteronline.de

Зазначимо, Фокус публікував пояснення синоптикині Наталі Птухи, яка зробила прогноз на місяць. Вона розповіла, що 4 листопада Україна потерпала від поривів сильного вітру через циклон, який йшов з боку РФ. На наступні дні очікується потепління та без опадів, підсумувала фахівчиня.

Нагадуємо, 4 листопада Патрульна поліція Києва попередила громадян про те, щоб вони стереглись падіння дерев та гілок через погіршення погодних умов: у столичних пабліках опублікували фото та відео з кадрами розгулу стихії.