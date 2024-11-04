Вітер ущухне, мороз відступить: якою буде погода в Україні цього тижня (карта)

Останній цього тижня мокрий сніг випаде 5 та 6 листопада, а потім до України прийде невелике потепління, прогнозує синоптикиня Наталія Птуха.

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На початку цього тижня на Україну впливають атмосферні фронти від циклону, що наступає з території Росії та посилює пориви вітру до небезпечного рівня. Проте вже з вівторка на зміну циклону прийде антициклон і вітер заспокоїться, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі NV.

Циклон з північного сходу, крім поривів вітру, приніс до північно-східних та східних регіонів України опади, зазначила Наталія Птуха.

"Подекуди просто мокрий сніг, подекуди мокрий сніг з дощем", — уточнила вона.

Ослаблення вітру до 5-10 м/с та сухішу погоду синоптикиня прогнозує з 5 листопада, відколи циклон почне відступати та в більшості областей пануватиме антициклон і поле високого тиску із заходу. Невеликий мокрий сніг, за словами Птухи, буде можливий іще 5-6 листопада, відтоді опади будуть слабкі та лише місцями. Водіїв у західних областях експертка просить бути уважнішими на дорогах: у ці дні можливі ранкові тумани.

Морози до -5 градусів можуть вдарити в ніч на 5 листопада. Прогноз погоди від Укргідрометцентру говорить, що це буде найнижча позначка термометра цього тижня. Морозним повітря лишатиметься кілька ночей, з середини тижня почне теплішати від -2 до +4 градусів, а до вихідних нічні морози минуть.

Удень температура триматиметься в межах +3…+8 градусів, сказала синоптикиня. У південно-західних областях очікується +8…+13 градусів, у східних холодніше: не більше +5 вдень.

Потепління синоптики прогнозують на кінець тижня: у більшості областей термометри покажуть до +11 градусів, а у південному регіоні та на Закарпатті до +13.

Вночі на 6 листопада може випасти мокрий сніг в Києві та області, далі опадів не прогнозується. Вночі температура повітря в столиці опускатиметься до −1…−3 градусів, удень прогріватиметься до +5…+7. До суботи 9 листопада трохи потеплішає: вночі очікується +1…+4, вдень +7…+9 градусів.

На вихідні в Україні прогнозується невелике потепління Фото: Скриншот

Зазначимо, 4 листопада Патрульна поліція Києва повідомляла, що сильний вітер зриває дахи та банери в столиці. Киян попросили не затримуватися та не ставити автівки під старими деревами та біля фасадів, з яких можуть зірватися будматеріали.

Нагадаємо також, 3 листопада харків'яни повідомили в соцмережах, що в Харкові випав перший сніг, проте він був мокрий і швидко зникав.