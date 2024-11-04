Ветер утихнет, мороз отступит: какой будет погода в Украине на этой неделе (карта)

Последний на этой неделе мокрый снег выпадет 5 и 6 ноября, а затем в Украину придет небольшое потепление, прогнозирует синоптик Наталья Птуха.

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В начале этой недели на Украину влияют атмосферные фронты от циклона, который наступает с территории России и усиливает порывы ветра до опасного уровня. Однако уже со вторника на смену циклону придет антициклон и ветер успокоится, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии NV.

Циклон с северо-востока, кроме порывов ветра, принес в северо-восточные и восточные регионы Украины осадки, отметила Наталья Птуха.

"Кое-где просто мокрый снег, кое-где мокрый снег с дождем", — уточнила она.

Ослабление ветра до 5-10 м/с и сухую погоду синоптик прогнозирует с 5 ноября, когда циклон начнет отступать и в большинстве областей будет господствовать антициклон и поле высокого давления с запада. Небольшой мокрый снег, по словам Птухи, будет возможен еще 5-6 ноября, с тех пор осадки будут слабые и лишь местами. Водителей в западных областях эксперт просит быть внимательнее на дорогах: в эти дни возможны утренние туманы.

Морозы до -5 градусов могут ударить в ночь на 5 ноября. Прогноз погоды от Укргидрометцентра говорит, что это будет самая низкая отметка термометра на этой неделе. Морозным воздух будет оставаться несколько ночей, с середины недели начнет теплеть от -2 до +4 градусов, а к выходным ночные морозы пройдут.

Днем температура будет держаться в пределах +3...+8 градусов, сказала синоптик. В юго-западных областях ожидается +8...+13 градусов, в восточных холоднее: не более +5 днем.

Потепление синоптики прогнозируют на конец недели: в большинстве областей термометры покажут до +11 градусов, а в южном регионе и на Закарпатье до +13.

Ночью на 6 ноября может выпасть мокрый снег в Киеве и области, далее осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха в столице будет опускаться до -1...-3 градусов, днем будет прогреваться до +5...+7. К субботе 9 ноября немного потеплеет: ночью ожидается +1...+4, днем +7...+9 градусов.

На выходные в Украине прогнозируется небольшое потепление Фото: Скриншот

Отметим, 4 ноября Патрульная полиция Киева сообщала, что сильный ветер срывает крыши и баннеры в столице. Киевлян попросили не задерживаться и не ставить машины под старыми деревьями и возле фасадов, с которых могут сорваться стройматериалы.

Напомним также, 3 ноября харьковчане сообщили в соцсетях, что в Харькове выпал первый снег, однако он был мокрый и быстро исчезал.