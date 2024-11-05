Не забувайте про шапки і діставайте пуховики: в Україну йде антициклон із заходу

У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

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В Україні закріплюється холодна погода. Найближчими днями очікується дощ і мокрий сніг. Про це українців попередила синоптикиня Наталка Діденко.

"Холодна погода триває в Україні. Найближчої ночі очікується від 3 тепла до 3 морозу, а протягом дня середи повітря прогріється до +6+11 градусів, на Закарпатті та півдні до +10+13 градусів. У більшості областей України переважатиме суха погода, лише в східній частині пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу", — розповіла вона.

За прогнозом Наталки Діденко, помірний вітер північно-західного напрямку, сильний, до штормових поривів, ще залишиться на сході та північному сході України.

"Не забувайте вже шапки, переходьте на нормальні сезонні пуховики, шановні водії, не легковажте безпекою — міняйте, хто ще не поміняв, гуму на колесах, починайте пити сезонні вітаміни", — написала Наталка Діденко.

Погода у Києві 6 листопада

У Києві 6-го листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, помірний, часом рвучкий. Найближчої ночі +1+3 градуси, завтра вдень +7+9 градусів, проінформувала Наталка Діденко.

В "Укргідрометцентрі" повідомили, що в Україні посилюється циклон із заходу. Він забезпечить те, що вітер в регіонах країни вщухатиме.

Натомість із заходу за кілька днів на зміну циклону прийде антициклон, через що погода в більшості регіонів буде без опадів, втім, найближчі 2 дні подекуди ще може бути мокрий сніг.

Нагадаємо, що після легких заморозків та першого снігу в Україну повертається сонячна та ясна погода, яка пануватиме з 5 по 9 листопада. Над країною застигла зона високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується.