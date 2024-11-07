"Дощик або сніжинки": синоптикиня розповіла, де в Україні зіпсується погода на вихідні

За словами Наталії Діденко, загалом істотних опадів не передбачається і в більшості регіонів найближчими днями буде суха погода. При цьому східним областям не так пощастило.

У п'ятницю, 8 листопада, у більшості українських регіонів не очікується істотних опадів, але подекуди все ж пройдуть як дощі, так і "сніжинки". Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За її словами, звідусіль посипалися запитання про те, чого очікувати від погоди взимку, на Різдво, Новий рік тощо. З цього приводу вона відповіла, що зима обов'язково буде, але спочатку потрібно пройти осінь.

Закінчиться робочий тиждень в Україні без істотних опадів. Те ж саме стосується як суботи, так і неділі. Водночас деяким регіонам слід бути готовими до інших погодних умов.

"Хіба завтра трішки щось можливе вологе та невелике на сході України, дощик або сніжинки. Температура повітря вночі від 4 тепла до 3 морозу, вдень в Україні 8-го листопада +5...+9 градусів, на півдні та на Закарпатті до +10...+14 градусів", — написала Наталка Діденко.

У Києві п'ятниця також очікується без опадів. Вночі температура повітря буде від +1 до +3 градусів, а ось вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла.

Нагадаємо, 3 листопада в Харкові випав перший сніг. Він був мокрий, тому не залишався на поверхнях надовго.

1 листопада повідомлялося, що українцям озвучили прогноз погоди на зиму. За словами метеорологині Віри Балабух, останніми роками фіксується тенденція до істотного підвищення температури в зимовий період. Найближчі місяці можуть не стати винятком.